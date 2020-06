Toulouse Mercato : Boisgard, accord trouvé avec Lorient

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Quentin Boisgard devrait quitter Toulouse lors de ce mercato estival. D’après les informations de L’Équipe, le milieu offensif aurait donné son accord pour rejoindre le FC Lorient.

Toulouse FC : Quentin Boisgard en route pour Lorient ?

Relégué en Ligue 2 suite à l’arrêt définitif du championnat, le Toulouse FC pourrait perdre plusieurs éléments cet été. Après Baptiste Reynet qui a rejoint le Nîmes Olympique, le club toulousain pourrait se séparer de Quentin Boisgard. En effet, le milieu offensif est proche de rejoindre le FC Lorient. Selon les informations de L’Équipe, le promu a trouvé un accord avec le joueur de 23 ans pour son transfert. Cependant, l’accord trouvé avec le milieu offensif ne signifie pas la fin des efforts pour Lorient. Les dirigeants lorientais devront désormais s’accorder avec leurs homologues toulousains sur les modalités du transfert du milieu offensif. Et le Téfécé ne ferme pas vraiment la porte à un départ de Quentin Boisgard.

Quentin Boisgard, son successeur déniché à Brest ?

La source indique que le club de la ville rose ne compte pas conserver son milieu offensif contre son gré et s’active déjà pour lui trouver un remplaçant. Pour succéder à Quentin Boisgard, les dirigeants du Toulouse FC auraient jété leur dévolu sur Mathias Autret du Stade Brestois. Le joueur de 29 ans a l’avantage d’être libre cet été et connait très bien l’entraineur Patrice Garande. Les deux hommes se sont côtoyés à Caen en 2013 et pourraient se retrouver à Toulouse cet été.