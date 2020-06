Real : Talonnade de Benzema, Zidane et Guti s’enflamment

Le Real Madrid est allé battre l’Espanyol Barcelone (1-0), dimanche soir en clôture de la 32e journée de Liga. Une victoire obtenue grâce à une talonnade de Karim Benzema pour le but de Casemiro. Zinedine Zidane pense que cette passe relève du « génie » alors que Guti évoque de la « magie ».

Pour Zinedine Zidane, Karim Benzema est un « génie »

Le Real Madrid a souffert sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone mais a gagné 1 à 0. Un succès acquis grâce à une talonnade de grande classe de Karim Benzema entre les jambes du défenseur catalan Bernardo Espinosa. Servi sur un plateau d’or, Casemiro ne s’est pas fait prier pour inscrire l’unique but de la rencontre peu avant la pause. Un but qui permet au Real Madrid de devancer le FC Barcelone et de faire désormais la course en tête de la Liga. Présent en conférence de presse d’après-match, Zinedine Zidane s’est prononcé sur l'action de Karim Benzema. Selon l’entraîneur des Merengue, Karim Benzema fait penser « au génie ». C’est un « geste de classe » qui fait plaisir à « tous les passionnés qui aiment voir ce genre de gestes ». Enfin, Zinedine Zidane estime que « ce qui est encore plus beau, c'est de voir que son copain, Casemiro en l'occurrence, sait que Karim peut faire ce genre d'action ».

Guti parle de « magie »

Ancien milieu de terrain du Real Madrid, Guti avait fait une talonnade similaire pour Karim Benzema lors d’un déplacement victorieux des Madrilènes sur la pelouse du Deportivo La Corogne (3-1) il y a 10 ans. « C’est de la magie mon ami... », a posté sur Twitter Guti, limogé vendredi dernier de son poste d’entraîneur d'Almeria (D2 espagnole).