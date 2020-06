RC Lens : Le Racing Club prolonge son bail avec un sponsor

Le RC Lens et Aushopping Noyelles-Godault ont prolongé leur contrat pour les deux prochaines années. Le Centre Commercial demeure ainsi le partenaire officiel du Racing Club de 2020 à 2022.

Le RC Lens a signé un nouveau bail de deux saisons supplémentaires avec le Centre Commercial Aushopping Noyelles-Godault. Le club promu en Ligue 1 précise que son nouveau sponsor officiel aura une visibilité sur la manche du maillot de l’équipe professionnelle. « Les Sang et Or sont soutenus par le Centre Commercial Aushopping Noyelles, en tant que Partenaire officiel, dans leur nouvelle aventure en Ligue 1 Uber Eats dès la saison 2020/2021 », a communiqué le Racing Club sur son site internet officiel.

Réactions de Pouille et du directeur de la société partenaire du Racing Club

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, a réagi au partenariat renouvelé. « C’est une marque de confiance de la part des dirigeants et une fierté pour le club. Reconduire des contrats, c’est la preuve de la réussite. Cela veut dire que chaque entité se sent bien avec l’autre. C’est encore une fois une marque régionale qui sera présente sur notre maillot et nous nous en réjouissons », a-t-il déclaré. Pour David Wallyn, Directeur Régional Ceetrus (propriétaire des centres Aushopping), la structure qu’il dirige « n’a pas voulu tourner le dos aux institutions locales et désire continuer son rôle d’acteur moteur sur le territoire », malgré la crise et les grosses perturbations connues dans le sillage des centres commerciaux en France pendant le confinement.