OM : Salaire, pression de Payet sur les autres cadres ?

Malgré son gros salaire, Dimitri Payet ne quittera pas l’OM cet été. Le Réunionnais va même prolonger jusqu’en 2024 au prix d’un gros sacrifice salarial. Jacques-Henri Eyraud invite les autres gros salaires de l'Olympique de Marseille à s’inspirer de l’exemple de l’ancien Hammer.

Dmitri Payet accepte de baisser son salaire

Il avait clairement expliqué qu’il ne pouvait pas baisser son salaire (500 000 euros mensuels) parce qu’il avait de grosses dettes à payer. Mais Dimitri Payet est revenu sur sa décision. Le milieu offensif de l’OM a finalement accepté de baisser son salaire en échange d’une prolongation jusqu’en juin 2024. « On a démarré nos discussions et Dimitri Payet va prolonger jusqu'en 2024 », a annoncé Jacques-Henri Eyraud samedi dernier en conférence de presse. Dimitri Payet devrait alors baisser son salaire de 50% la saison 2020-2021, 30 % la saison 2021-2022, puis de 30 à 40% lors des 2 dernières saisons. Le joueur de 33 ans aurait aussi décidé d’abandonner ses primes de qualification pour l’Europe.

Eyraud attend les autres cadres du vestiaire

Jacques-Henri Eyraud est naturellement satisfait de cet accord mais pour le président de l’OM, ce n’est pas suffisant. Selon les informations de L’Equipe ce lundi, le dirigeant marseillais voudrait que Steve Mandanda (360 000 euros mensuels), Kevin Strootman (500 000 euros mensuels) et Florian Thauvin (421 000 euros mensuels), qui sont les plus gros salaires du vestiaire olympien, suivent l’exemple de Dimitri Payet. A noter que Steve Mandanda et Florian Thauvin n’ont pas encore reçu d’offre de prolongation alors qu’ils seront en fin de contrat dans 1 an (juin 2021). Quant à Kevin Strootman, lié jusqu’en juin 2023, il serait déjà disposé à revoir son salaire. Mais l’Olympique de Marseille n’aurait pas encore donné suite au souhait de l’international néerlandais, à en croire le quotidien sportif.