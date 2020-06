FC Metz : Vincent Hognon annonce la couleur sur le mercato

L’entraineur du FC Metz, Vincent Hognon, a levé le voile sur le mercato du club lorrain lors de la reprise des entrainements, ce lundi 29 juin.

Le FC Metz va-t-il recruter pour pallier l'absence de N'Doram ?

Le FC Metz a repris les entrainements ce lundi après une batterie de tests médicaux et physiques qui se sont déroulés la semaine dernière. L’entraineur Vincent Hognon a regretté dans un premier temps la grave blessure de la première recrue estivale, Kévin N’Doram. Ce dernier s’est blessé au tendon d'Achille avant la reprise et sera indisponible pendant six mois. Le milieu de terrain avait convaincu les dirigeants du FC Metz lors de son prêt d’une saison de l’AS Monaco. Ainsi, ils avaient levé l’option d’achat de 4,5 M€ début juin. « C’est un incident malheureux très préjudiciable pour nous, car on a beaucoup bataillé pour le faire signer », a regretté Vincent Hognon , tout en indiquant que la blessure de Kévin N’Doram « représente un gros coup dur pour lui et pour le club ». Que va faire le FC Metz pour compenser la longue absence de l’ancien joueur de l’AS Monaco ? Va-t-il recruter un autre milieu de terrain ? « On réfléchit à tout, on va voir ce qu'on peut faire, sachant qu'on a déjà fait un effort financier pour le transfert de Kévin N'Doram », a répondu le patron du staff technique des Messins.

Vincent Hognon confirme le départ d'Habib Diallo

Vincent Hognon a ensuite confirmé le départ programmé d’Habib Diallo. Le meilleur buteur des Grenats dispose en effet d’un bon de sortie cet été. En cas « d’offre satisfaisante », l’attaquant sera transféré. Des clubs anglais, dont Tottenham sont d'ailleurs à ses trousses. « Habib Diallo partira et on cherchera à se renforcer devant, sachant qu'on a pleinement confiance en Ibrahima Niane pour occuper le poste d'avant-centre », a assuré le coach du FC Metz. Pour rappel, le club à la Croix de Lorraine a recruté Dylan Bronn, Vincent Pajot et Lamine Gueye, en plus de Kévin N’Doram.