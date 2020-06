AS Monaco Mercato : Götze, le prochain gros coup de l’ASM ?

L’AS Monaco tient peut-être son gros coup estival. Selon la presse allemande, le club monégasque souhaite recruter Mario Götze, en fin de contrat avec le Borussia Dortmund cet été.

L’AS Monaco vise Mario Götze

Comme bons nombres de clubs européens, l’AS Monaco a été impacté par la crise économique liée à la pandémie du coronavirus. Le club du Rocher compte limiter ses dépenses lors de ce mercato estival et souhaite réaliser quelques ventes afin de renflouer ses caisses. Plusieurs joueurs à fortes valeurs marchandes, tels que Wissam Ben Yedder, figurent sur la liste des possibles ventes du club. Mais l’AS Monaco pourrait également enregistrer quelques arrivées intéressantes afin de renforcer son effectif. D’ailleurs, Sport Bild révèle que le club de la Principauté voudrait attirer Mario Götze dans ses rangs. L’international allemand ne prolongera pas son contrat expirant le 30 juin avec le Borussia Dortmund. Il sera donc libre et gratuit dans quelques jours. Une opportunité que les Monégasques ne voudraient pas laisser filer.

Deux obstacles pour son transfert à Monaco

Un temps évoqué à l'Olympique de Marseille et l’OGC Nice, Mario Götze pourrait donc découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Mais son transfert à l’AS Monaco s’annonce très compliqué. Le joueur de 28 ans pourrait en effet réclamer un salaire conséquent pour son transfert, ce qui bloquerait les négociations en raison des difficultés financières de l’ASM. Aussi, Mario Götze afficherait une préférence pour la Premier League ou encore la Liga. Ces deux championnats feraient rêver le champion du monde 2014.