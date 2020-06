Angers SCO Mercato : Aït-Nouri dans le viseur de l'OGC Nice

La pépite d’ Angers SCO, Rayan Aït-Nouri, a séduit l’OCG Nice. Le club azuréen a tenté de s’attacher ses services, avant finalement de recruter Hassane Kamara. La raison de l'échec du transfert dévoilée.

Angers SCO : une offre de 15 M€ de l'OGC Nice pour Aït-Nouri ?

À 19 ans, Rayan Aït-Nouri s’est fait remarquer avec Angers SCO en Ligue 1 la saison dernière. Lors de ses 17 apparitions en championnat, il a tapé dans l’oeil de l’OGC Nice. Bien avant de transférer Hassane Kamara du Stade de Reims, les Aiglons avaient mené des démarches pour recruter le jeune arrière latéral gauche. Mais selon les informations de France Football, les négociations en vue de son transfert ont échoué à cause de l'exigence du club angevin. La source croit savoir que l’OGC Nice était prêt à mettre environ 15 M€ sur la table pour Rayan Aït-Nouri, mais Angers SCO en demandait plus. Du coup, le Gym a accéléré le dossier Hassane Kamara (26 ans), finalement conclu à 4 M€. Toutefois le natif de Montreuil reste très sollicité sur le marché. Des clubs huppés, dont Manchester City, sont à l’affût pour tenter de l’enrôler. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l’International Espoir Français vaut 15,5 M€ sur le marché, d’après Transfermarkt.

L'OGC Nice très actif sur le marché des transferts

Le club racheté par le milliardaire britannique Jim Ratcliffe l’année dernière a terminé 5e de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020 tronquée, et compte mettre les bouchées doubles pour l’exercice prochain. En témoigne son activité remarquée sur le marché estival. En plus d’Hassane Kamara, l’OGC Nice a déjà recruté Morgan Schneiderlin (Everton), Flavius Daniliuc (Bayern Munich) et Robson Bambu (Athlético Paranaense) pour renforcer l’équipe de Patrick Vieira.