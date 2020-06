Barça Mercato : Xavi Hernandez pour remplacer Setién ?

Selon la presse espagnole, Quique Setién devrait quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison. Pour le remplacer, les dirigeants catalans pourraient réactiver la piste menant à Xavi Hernandez.

FC Barcelone : Quique Setién bientôt limogé ?

Quique Setién vit peut-être ses dernières semaines sur le banc du FC Barcelone. Nommé en janvier dernier en remplacement d’Ernesto Valverde, l’entraineur de 61 ans ne semble plus être l’homme de la situation. En effet, Quique Setién n’arrive pas à relancer la machine barcelonaise, avec une fin de saison mitigée. Les Blaugranas ont perdu la tête de la Liga au profit de leur pire ennemi, le Real Madrid. Et l'entente entre l'entraineur et certains cadres du vestiaire catalan ne serait pas au beau fixe. Une situation tendue qui commence à agacer les exigeants dirigeants du Barça. Ces derniers, selon les informations de Goal Espagne, ne comptent plus sur Quique Setién pour la saison prochaine. Son sort serait donc scellé en interne. Sauf énorme rebondissement, le coach espagnol devrait quitter le FC Barcelone à l’issue de la saison. Si Quique Setién part, qui sera alors son successeur sur le banc du FC Barcelone ? Un nom refait surface du côté de la Catalogne.

Xavi Hernandez a hâte de revenir au Barça

Approché durant le mercato hivernal, Xavi Hernandezavait refusé la proposition du FC Barcelone afin de se concentrer sur sa carrière d’entraineur à Al Sadd SC, au Qatar. Mais plusieurs mois plus tard, l’ancien capitaine catalan a visiblement changé d’avis. Interrogé par Sport.es, Xavi Hernandez a indiqué qu’il a « hâte » de revenir un jour au FC Barcelone en tant que coach. « Le plus grand rêve que j'ai maintenant est d'être l’entraineur du FC Barcelone et de revenir pour y réussir. Par conséquent, notre staff technique se prépare beaucoup et a très hâte », a-t-il déclaré. Pour lui, le « scénario parfait » serait un retour au Camp Nou après les élections de 2021. Mais l'ancien milieu de terrain espagnol « n’exclut rien » concernant un éventuel come-back au Barça. Un appel du pied lancé aux dirigeants barcelonais.