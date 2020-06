LOSC Mercato : Les Lillois en pole pour Stephy Mavididi

Stephy Mavididi, après son prêt au Dijon FCO, s'était projeté loin de la Ligue 1. Le joueur de la Juventus Turin qui visait la Premier League pourrait finalement revenir en France, du côté du LOSC cette fois, selon les informations de la presse italienne.

Stephy Mavididi de retour en Ligue 1 ?

Quel prix à payer pour le LOSC ?





Alors qu'il a fait bonne impression aux dirigeants de Dijon FCO, Stephy Mavididi n'avait pas souhaité la levée de son option d'achat. Il disait alors sa préférence pour le championnat anglais où il croyait avoir des prétendants cet été. Il n'en sera finalement rien. La Ligue 1 pourrait même de nouveau s'imposer à lui. D'après les informations de Tuttosport, le LOSC se serait positionné pour le transfert de l'attaquant de 22 ans. À noter que le joueur intéressait l’Atalanta Bergame, un club qu'il a tout de suite refusé, selon la même source. Les responsables de Lille OSC et ceux de la Juventus, son actuel club, devraient trouver un accord pour son transfert. Il ne resterait que des détails à régler entre les deux parties avant de sortir les crayons pour la signature de Stephy Mavididi.Selon le média transalpin, les dirigeants lillois devraient verser aux Bianconeri une indemnité de transfert correspondant à un montant compris entre 7 et 8 millions d’euros pour Stephy Mavididi. Un coup qui permettrait au LOSC de préparer un très possible départ de son buteur nigérian Victor James Osimhen , sollicité un peu partout en Europe (SSC Naples, FC Barcelone…). L'attaquant lillois sort d'une brillante saison dans le nord de la France (13 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues).