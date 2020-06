PSG Mercato : 2 nouvelles signatures au Paris Saint-Germain

Le PSG a rendu officielle la signature de deux jeunes joueurs très prometteurs. Ils ont signé chacun leur premier contrat professionnel et sont désormais liés au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023.

PSG : Teddy Alloh et Kenny Nagera passent pros

Après le départ quasiment acté de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG s’active afin de limiter la fuite de ses talents. En effet, le club parisien a annoncé ce vendredi que deux jeunes espoirs de son centre de formation ont paraphé leur premier contrat professionnel. Il s’agit de l’attaquant Kenny Nagera (18 ans) et du défenseur latéral gauche Teddy Alloh (18 ans). Ces deux titis parisiens ont signé un contrat de trois ans avec le club, soit jusqu'en 2023. « Deux joueurs ont signé leur premier contrat professionnel ce lundi. Teddy Alloh et Kenny Nagera », a publié le club sur son compte Twitter.

Les deux Parisiens vont rester avec les U19

Kenny Nagera et Teddy Alloh vont donc poursuivre leur progression avec le Paris Saint-Germain. Ils devraient rester avec l’équipe des U19 la saison prochaine avant de postuler à une place en équipe première. Pour rappel, Kenny Nagera a rejoint le club parisien en U17. Le jeune attaquant a disputé 2 rencontres de Youth League cette saison. Quant à Teddy Alloh, il est arrivé à l’académie du PSG en provenance du Paris FC en 2015. Le jeune défenseur a pris part à trois rencontres de Youth League cette saison.