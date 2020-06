Havre AC Mercato : Loïc Badé en roue libre vers le RC Lens

Annoncé au RC Lens depuis des semaines, Loïc Badé est en roue libre pour rejoindre le club promu en Ligue 1. Le Havre AC a officialisé son départ du club normand ce lundi.

Pressenti au RC Lens, Loïc Badé a le feu vert du Havre AC

Loïc Badé n’est plus un joueur du Havre AC à compter de ce lundi 29 juin et devrait débarquer librement au RC Lens. Le club de Ligue 2 a annoncé son départ officiel de la Normandie. Le défenseur central de 20 ans est inscrit sur une liste de 8 joueurs à qui l’Athlétic Club a souhaité « bon vent ». Sur son site internet, le HAC a aussi rappelé le parcours de Loïc Badé au sein du club où il a passé trois saisons. « Arrivé du Paris FC, il intègre le centre de formation en 2017. Après avoir joué deux saisons et demie au sein des équipes U19 et réserve, Loïc est appelé dans le groupe pro par Paul Le Guen en décembre 2019. Il disputera 7 matchs de Ligue 2 lors de l’exercice écourté », a indiqué le Havre AC.

Loïc Badé attendu par Franck Haise au Racing Club

À noter que l'entraineur du RC Lens, Franck Haise, a annoncé des renforts, en plus de ceux déjà recrutés. Il avait indiqué en conférence de presse la semaine dernière qu’il « cherche quatre joueurs pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif au profil de relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet ». Pour le poste d’arrière central, tout porte donc à croire que Loïc Badé est la recrue lensoise. Notons qu'après les transferts de Corentin Jean (ailier ou avant-centre), Jonathan Clauss (latéral droit) et Wuilker Farinez (gardien de but), les noms de joueurs offensifs sont toujours sur les tablettes du RCL : Gaël Kakuta, Max-Alain Gradel, Enzo Crivelli ou encore Adrian Grbic.