Après les déclarations de Mourad Boudjellal concernant son projet de rachat de l’OM, Basile Boli lui a demandé de « respecter ce club et cette ville ». Une réaction qui surprend littéralement l’homme d’affaires français.

Mourad Boudjellal ne comprend rien à l’intervention de Basile Boli

Mourad Boudjellal dit être porteur d’un projet de rachat de l’OM. L’ancien président du RC Toulon (rugby) forme un ticket avec l’investisseur franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi pour racheter l’Olympique de Marseille. Il n’en fallait plus pour agacer Basile Boli. Sur son compte Twitter, l’ambassadeur de l'OM a demandé à Mourad Boudjellal de « respecter ce club et cette ville » où sont passés « Benbarek, Zatelli, Skoblar, JP Papin, Di Meco, Deschamps, Steve Mandanda, et Pape Diouf ». Une sortie dont l’ancien patron de rugby se dit très « surpris car Basile Boli est quelqu’un » qu’il connaît et à qui il « ne pense pas sincèrement avoir manqué de respect à l’OM ». L’homme d’affaires a « trop de respect pour le joueur qui a mis un but de la tête en 93 et qui » l’ « a fait sauter au plafond pour pouvoir l’attaquer », a-t-il ajouté sur Football Club de Marseille avant de conclure : « Donc j’en prends acte et si les choses se passent comme je l’espère, je vais essayer de lui donner tort. »

Les projets de Mourad Boudjellal pour l’OM

Sur les antennes de RMC Sport, l’homme d’affaires s’est dit convaincu qu’ « on peut faire de grandes choses » à l’Olympique de Marseille si l’on est « capable d’être déraisonnable ». Or, ses partenaires pour le rachat de l’OM « ont des moyens supérieurs à McCourt (l'actionnaire majoritaire de l'OM) » et peuvent donc être déraisonnables... Mourad Boudjellal a enfin indiqué qu’il venait « pour gagner » et qu’il ferait « tout pour répondre aux attentes », car il aurait « l’obligation de rendre les gens heureux ».