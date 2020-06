Stade de Reims : Ligue Europa, Guion attend l’ASSE et l’OL

Le Stade de Reims tient pour l’instant son ticket pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Mais pas de quoi enflammer David Guion qui attend les finales de l’ASSE et de l’OL contre le PSG avant de savourer.

Stade de Reims : Guion, « ne pas manquer de respect »

Sixième de Ligue 1 la saison dernière, le Stade de Reims est provisoirement qualifié pour la Ligue Europa. Toutefois, l’entraineur du club bourguignon ne se réjouit pas pour l’instant. Il a indiqué en conférence de presse ce lundi qu’il préfère attendre l’issue des finales de la Coupe de France (PSG-ASSE) et de la Coupe de Ligue (PSG-OL) avant de pouvoir jubiler. « Il ne faut pas manquer de respect ni à l'AS Saint-Étienne ni à l'Olympique Lyonnais. On va attendre que les deux finales soient jouées pour éventuellement penser à autre chose », a déclaré David Guion. Pour que le Stade de Reims soit effectivement qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, il faut que le Paris Saint-Germain remporte les deux finales, contre l’ASSE (le 24 juillet) et l’OL (31 juillet).

Guion a-t-il démarré la préparation en tenant compte de la Ligue Europa ?

Ayant repris les entrainements ce lundi 29 juin, le coach des Rémois a laissé entendre qu’il « n’a pas tenu compte d’une éventuelle qualification de son équipe en Coupe d’Europe pour la première partie de la préparation estivale ». Cependant, le SDR s'est renforcé en recrutant Bradley Locko (arrière latéral gauche) et espère enrôler Fraser Hornby. Ce dernier est un jeune attaquant écossais qui appartient à Everton mais prêté à Courtrai en Belgique la saison dernière.