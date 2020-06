PSG Mercato : C’est officiel, Layvin Kurzawa a prolongé !

Cela était pressenti depuis quelques semaines, c’est désormais officiel ! Layvin Kurzawa a prolongé son contrat de quatre années supplémentaires avec le Paris Saint-Germain.

Layvin Kurzawa désormais lié au PSG jusqu’en 2024

Contrairement à Thomas Meunier qui s'est engagé avec le Borussia Dortmund, Layvin Kurzawa ne quittera pas le Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival. En effet, les dirigeants parisiens ont changé d’avis et ont finalement décidé de conserver le latéral gauche, dont le bail initial expirait le 30 juin prochain. Layvin Kurzawa a donc vu son contrat prolongé de quatre années supplémentaires. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Layvin Kurzawa pour quatre saisons supplémentaires. Âgé de 27 ans, le défenseur français est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024 », peut-on lire dans le communiqué du club.

Un sacré retournement de situation

Pour rappel, le Paris Saint-Germain n'était pas contre un départ de son arrière gauche cet été. Directeur sportif parisien, Leonardo avait d'ailleurs confirmé que le joueur de 27 ans, tout comme Thiago Silva, Thomas Meunier ou encore Edinson Cavani, ne serait pas conservé à l’issue de la saison. Arsenal, l’Inter Milan et Chelsea souhaitaient profiter de la situation pour recruter un défenseur gratuitement. Mais la direction parisienne en a surpris plus d’un en proposant à Layvin Kurzawa un nouveau bail avec une belle revalorisation salariale (soit environ 3 M€ net par an). Arrivé en 2015 en provenance de l'AS Monaco, le défenseur central a alors choisi de prolonger son aventure dans la capitale.