OGC Nice Mercato : Danilo vers un retour au Portugal

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2021 avec l'OGC Nice, Danilo Barbosa tient une nouvelle porte de sortie. Selon les informations du journal A Bola, le défenseur central intéresse le Sporting Portugal.

OGC Nice : Danilo Barbosa finalement vendu cet été ?

L’OGC Nice risque de se séparer de plusieurs joueurs lors de ce mercato d'été. Après les arrivées de Morgan Schneiderlin, Hassane Kamara, Robson Bambu et Flavius Daniliuc, le club azuréen va se retrouver avec un effectif imposant cet été. Le Gym envisage alors de faire un sérieux ménage au sein de son groupe. Comme l’a récemment expliqué Julien Fournier, le club niçois compte vendre certains joueurs afin de réduire sa masse salariale et faire de la place aux nouvelles recrues. Parmi les joueurs susceptibles d’être vendus, on retrouve Wylan Cyprien qui conserve une belle cote sur le marché. Mais Danilo Barbosa pourrait également être l’un des joueurs sacrifiés lors de ce mercato estival. Avec l’arrivée des jeunes défenseurs Robson Bambu et Flavius Daniliuc, autant dire que le défenseur brésilien n’est pas certain de conserver sa place dans le onze de départ de Patrick Vieira la saison prochaine. Conscient de cette situation, un club étranger serait déjà prêt à l’accueillir en cas de départ de l’OGC Nice.

Le Sporting Portugal se positionne pour Danilo Barbosa

Selon les informations d’A Bola, le Sporting Portugal voudrait recruter Danilo Barbosa de l'OGC Nice. Le club portugais serait séduit par le profil du défenseur brésilien et voudrait profiter du mercato estival pour l’attirer dans ses rangs. Le joueur de 24 ans pourrait donc rebondir en Liga NOS la saison prochaine, un championnat qu’il connait bien pour avoir évolué à Braga et au Benfica Lisbonne. Son prix est estimé à 6,5 millions euros par le site Transfermarkt.