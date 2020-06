Stade Brestois : Mercato, les choses sont claires à Brest !

Ce lundi, Grégory Lorenzi, directeur sportif du Stade Brestois, a fait le point sur les dossiers brûlants du mercato d’été du club du Finistère.

Stade Brestois : le transfert de Faivre acté, l'officialisation d'Honorat imminente

Le Stade Brestois, par la voix de son directeur sportif, a donné des précisons sur les joueurs suivis par le club breton. Selon le dirigeant, Brest a trouvé un accord avec l’AS Monaco pour le transfert de Romain Faivre. « Romain sera bien un joueur du Stade Brestois la saison prochaine. Il nous rejoint pour quatre saisons », a-t-il confirmé en conférence de presse ce lundi. Pressenti au sein de l’équipe d’Olivier Dall'Ogio, Franck Honorat sera également brestois. Son transfert de l’ASSE est quasiment bouclé, comme annoncé. D’après Le Télégramme, « l’officialisation » de sa signature « est imminente ». Le journal régional annonce un achat record de l’histoire du Stade Brestois. Le transfert de Franck Honorat devrait été bouclé pour environ 5 M€.

Le dossier Adrian Grbic est clos

Contrairement au milieu de terrain monégasque et au polyvalent attaquant de l’ASSE, le « dossier d’Adrian Grbic est clos », car le SB29 « ne fera pas de transferts à 7 ou 8 M€ », selon Grégory Lorenzi. Or, les dirigeants du club clermontois demandent 10 M€ pour leur meilleur buteur. Rappelons que l'avant-centre de 23 ans a marqué 17 buts et délivré 4 passes décisives en 26 matchs de Ligue 2 disputés lors de la saison 2019-2020 tronquée. Le patron de la direction sportive du Stade Brestois a également confirmé le bon de sortie d’Ibrahima Diallo. D’après lui, ce dernier fera l’objet d'un transfert « si une offre intéressante pour le joueur et le club » tombe sur sa table. Par contre, la porte de sortie a été fermée à Haris Belkebla, « il n’y a pas d’ouverture à un éventuel départ du milieu relayeur », selon le responsable brestois.