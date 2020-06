ASSE Mercato: Terem Moffi, le serial buteur ciblé par Puel

Dix-septième du dernier championnat, l’ ASSE veut se relancer pendant la saison 2021. Claude Puel, qui cherche un buteur, a trouvé Terem Moffi, un serial buteur nigérian qui a déjà marqué les esprits dans ces derniers clubs.

L' ASSE a découvert une perle en attaque

Terem Moffi est un jeune attaquant nigérian tout juste âgé de 21 ans. Repéré par Riteriai au Kauno Zalgiris, il a explosé les compteurs pour sa première saison au club lituanien. Avec 20 buts en 29 matchs, il s’est rapidement positionné comme un cadre du secteur offensif de sa nouvelle équipe. L’écurie belge de première division KV Courtrai s’est rapidement activée pour l’attirer sous ses couleurs. Là aussi, Terem Moffi a marqué 4 buts en 7 matchs de championnat avant l’arrêt de la saison. Il a donc montré une rapidité dans l’adaptation à une nouvelle équipe et un nouveau championnat, des arguments qui parlent à Claude Puel, l’entraîneur de l’ASSE. Le technicien stéphanois a besoin d’un joueur capable d’apporter de rapides solutions en attaque. Loïs Diony et Wahbi Khazri n’étant pas de véritables tueurs devant le but, la venue de Terem Moffi sonne comme une solution qu’il veut saisir.

Combien coûte un transfert de Terem Moffi ?

Incontestablement, le KV Courtrai a réalisé une belle affaire en recrutant Terem Moffi à Kauno Zalgiris pour seulement 150K€. Le compatriote de Victor Osimhen était pourtant estimé à 350K€ à l’époque. Aujourd’hui, son prix est monté à 1,5 million d’euros. Ce montant devrait être multiplié par 10 si le joueur venait à rester une saison de plus au club belge. L’AS Saint-Étienne peut donc prendre de vitesse la concurrence puisque le site nigérian ScoreNigeria l’annonce aux trousses de l’attaquant. Mais d’autres clubs surveilleraient la situation de Terem Moffi. On parle de Galatasaray et Anderlecht. Mais avec son statut d’un des 5 meilleurs championnats d’Europe, la Ligue 1 peut aider l’ ASSE à prendre le dessus sur les autres candidats. L’intéressé a déjà confié qu’il ciblait le championnat de « France ou d’Espagne » pour une rapide progression.