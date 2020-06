Rachat de l’OM : La DNCG pourrait forcer la main à McCourt

Le rachat de l'OM pourrait être favorisé par la DNCG, dont le rapport financier sur le club est attendu ce mardi, bien que Jacques-Henri Eyraud répète à tue-tête "l'Olympique de Marseille n'est pas à vendre". Mourad Boudjellal attend ce rapport qui pourrait l'aider à arriver à ses fins.

Rachat de l’OM, le rapport de la DNCG attendu par le clan Mourad Boudjellal

L’Olympique de Marseille était en déficit avant la crise de COVID-19 qui a provoqué l’arrêt du championnat. Les matchs non disputés ont enfoncé la tête de l’OM dans la crise financière qu’il traverse avec des pertes estimées à au moins 91,5 millions d’euros. Le mercato du club est presque déjà terminé avant d’avoir commencé. L'Olympique de Marseille n’a plus d’argent pour des emplettes. Il devra nécessairement vendre certains de ses joueurs avant d’en acheter de nouveaux. C’est dans cette situation difficile que Mourad Boudjellal est apparu avec son projet de rachat de l’OM, un projet soutenu par de puissants hommes d’affaires d’Arabie Saoudite. Il promet d’injecter beaucoup d’argent dans les caisses du club après son rachat. Il a déjà annoncé son intention de prolonger le contrat d'André Villas-Boas, de recruter de nouveaux joueurs et de ramener le club au niveau du PSG.

Vente de l’OM, Frank McCourt bientôt poussé à la porte ?

Jusque-là, les dirigeants de l’OM font de la résistance stratégique en continuant d’affirmer qu’ils ne sont pas vendeurs. Mais le rapport de la DNCG pourrait peser dans la balance. Le gendarme du football français va dévoiler ce mardi les comptes de l’Olympique de Marseille. Si ceux-ci sont très mauvais comme il faut s’y attendre, Frank McCourt pourrait aller sur la table des négociations en position de faiblesse. Le sachant, Mourad Boudjellal a confié sur RMC : « On attend des éléments financiers avec les informations des comptes dévoilées par la DNCG ».

Le projet de rachat de l’OM est estimé à plus de 700 millions d’euros. Les acheteurs promettent de faire de gros investissements pour concurrencer le PSG dès l’année prochaine, une bonne nouvelle pour les fans qui soutiennent à fond le projet Mourad Boudjellal.