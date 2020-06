Transfert PSG : Paris en roue libre pour Kalidou Koulibaly

L’actualité Transfert PSG est relancée. Kalidou Koulibaly, cible du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival, n’est plus aussi inatteignable qu’il parût il y a peu. Le défenseur sénégalais de Naples vient de perdre un grand prétendant, ce qui relance les chances du Paris SG de l’avoir.

Transfert PSG : Liverpool recule, Leonardo en roue libre

Avant l’arrêt des championnats par la crise de COVID-19, le nom de Kalidou Koulibaly était sur les tablettes du PSG. Le club de la capitale espérait utiliser le compatriote d’ Idrissa Gueye pour remplacer Thiago Silva, en fin de contrat et sur le départ dans deux mois. Sauf que cette piste a été rendue difficile par la liste allongée de clubs intéressés par le joueur. Kalidou Koulibaly plaisait aussi à Manchester United, City, Newcastle et Liverpool. Le président Napoli Aurelio de Laurentiis a profité de la situation pour fixer à 90 millions d’euros le prix de son défenseur. Forcement, après les pertes enregistrées par le PSG avec l’arrêt des compétitions, il devenait difficile de rester en tête de course dans ce dossier. Tout semblait donc perdu pour Leonardo avant le dernier retournement de situation.

Transfert PSG : Kalidou Koulibaly, Naples pourrait accepter deux paiements

Selon Sky Sport, Liverpool qui passait pour le plus sérieux prétendant n’est plus en tête de course. Jürgen Klopp refuse de voir débarquer dans son groupe des joueurs achetés à des prix démesurés. Malgré son intérêt pour Kalidou Koulibaly, il n’entendrait pas mettre plus de 65 millions d’euros dans son transfert, ce qui avantage le PSG. Manchester United et Newcastle qui n’ont plus rien gagné ces dernières années ne sont pas de vrais dangers pour Paris. Pep Guardiola de Manchester City n’a jamais vraiment misé sur le sénégalais. Le transfert du défenseur sénégalais au Paris Saint-Germain est donc encore possible. Le PSG peut proposer 70 millions d'euros pour le transfert de Koulibaly. Naples a été fortement touché par la crise financière provoquée par la pandémie de coronavirus. Il ne devrait pas refuser de vendre si aucun autre club ne vient surenchérir.