LOSC Mercato : Un grand nom à Lille pour remplacer Loïc Rémy

Le mercato du LOSC pourrait s’animer dans les prochains jours. Luis Campos travaille sur un grand nom pour remplacer Loïc Rémy, en fin de contrat et ne voulant pas rester au club.

Loïc Rémy semblait parti pour une nouvelle saison à Lille, mais il a finalement renoncé à l’idée. Le LOSC est donc obligé de lui trouver un successeur. Et même si aucun nom n’a encore filtré, il se raconte dans l’entourage du club que Luis Campos travaille sur un grand nom pour remplacer l’ancien marseillais. Il faut dire que Lille pourrait perdre du monde cet été. Son attaquant nigérian Victor Osimhen est annoncé dans le viseur de plusieurs clubs, ce qui oblige les dirigeants du LOSC à multiplier les pistes pour parer à toutes les éventualités.En ce moment, Naples est en train de négocier le transfert de Victor Osimhen avec les dirigeants du LOSC. Le club italien veut également Gabriel dans un deal qui pourrait se faire pour 100 millions d’euros. Chaque joueur pourrait signer pour les 5 prochaines années au Napoli, ce qui va faire entrer de l’argent frais dans les caisses du club. Avec cet argent, Lille pourrait avoir les moyens de sa politique au moment de se renforcer. Le journaliste Manu Lonjon confirme d’ailleurs la rumeur d’une possible signature d’un grand nom qu’il n’a pas révélé lui non plus.