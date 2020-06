OM, AS Monaco : Head of football, Pickeu fait une sortie choc

Annoncé comme le grand favori au futur poste de directeur du football de l’OM, Olivier Pickeu est enfin sorti de sa réserve. Il n’a pas encore rencontré Jacques-Henri Eyraud et a laissé passer sa chance avec l'AS Monaco. Mais l’ancien Angevin n’est pas inquiet pour son avenir.

Toujours pas de rencontre entre Olivier Pickeu et Eyraud

L’OM veut recruter un directeur du football pour combler le départ d’Andoni Zubizarreta. Depuis plus d’un mois, Olivier Pickeu est annoncé comme le favori pour le poste. Et pourtant, l’ex-manager général du SCO Angers n’a toujours pas rencontré Jacques-Henri Eyraud. « J'ai fait un démenti (pour l'OM) », a rappelé l’homme de 50 ans dans les colonnes de L’Equipe avant d’insister : « Je n'ai pas rencontré le président ». D’ailleurs, il a ajouté qu’il n’aurait rien laissé filtrer d’une rencontre avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

L'ancien Angevin approché au mauvais moment par l'AS Monaco

Aussi, Olivier Pickeu avait été annoncé à l’AS Monaco pour remplacer Michael Emenalo, viré du poste de directeur sportif en août 2019. L’ancien Scoïste révèle que « c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'aujourd'hui ». « Cela fait plusieurs années qu'il y a des contacts », a-t-il confié pour expliquer qu'il aurait même pu être nommé sur le Rocher avant Michael Emenalo. Mais il ne s’est pas engagé avec les Monégasques car « ce n'était pas le bon timing ».

Olivier Pickeu pas inquiet pour son avenir

Les dirigeants marseillais ne semblent plus faire du directeur du football une priorité. La question a été reléguée au second plan par les dernières nouvelles liées au projet de rachat de l’OM. Quant aux responsables de l’AS Monaco, ils ont finalement opté pour l’Anglais Paul Mitchell. Autrement dit, l’avenir d’ Olivier Pickeu semble désormais bouché concernant ces 2 clubs. Mais pas de quoi inquiéter l’ancien responsable du SCO Angers. Il est « en pleine réflexion » et ne se « pose pas la question de savoir où » il reprendra du service, « mais plutôt avec qui ».