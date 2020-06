ASSE Mercato : Vagner Dias Gonçalves plus proche du FC Metz

Indésirable à l’ ASSE, Vagner Dias Gonçalves se serait rapproché un peu plus du FC Metz. Le club mosellan aurait revu sa proposition à la hausse afin de faire bouger les lignes.

ASSE : Le FC Metz favori pour signer Vagner Dias Gonçalves

L’ASSE ne compte pas sur Vagner Dias Gonçalves, mais son profil plait à des clubs en France et à l’étranger. Après avoir recruté Jorginho (Jorge Fernando Barbosa Intima) l’été 2019, le Ludogorets Razgrad est intéressé par les services de l’ailier de l’AS Saint-Étienne. En Ligue 1, l'intérêt du Stade Brestois et du FC Lorient a été évoqué. Et si l'on en croit Manu Lonjon, le FC Metz s’est bien repositionné dans le dossier Vagner Dias Gonçalves. Le journaliste croit savoir que le club lorrain a fait une deuxième offre plus proche des exigences de l’ASSE. Rappelons que la première proposition des Grenats était de 2 M€, alors que les Verts exigent 3 M€, plus des bonus. Les Messins ont également fait une proposition contractuelle plus intéressante au joueur de 24 ans. Ce dernier est évidemment enthousiaste à l’idée de jouer en Ligue 1 la saison prochaine, mais surtout de s’attacher à un club pour de bon, après avoir passé deux saisons en prêt à l’AS Nancy Lorraine, en Ligue 2.

L'ASSE contraint de transférer Vagner Dias Gonçalves cet été

Vagner Dias Gonçalves est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2021, mais il ne rentre pas dans les plans de Claude Puel. Les Stéphanois doivent donc le transférer cet été, pour éviter de le voir partir librement l'été prochain, au terme de son bail. Et l’AS Saint-Étienne devrait y parvenir, car le Cap-verdien s'est fait remarquer avec le club lorrain. En deux saisons, il a marqué 14 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matchs disputés, toutes compétitions confondues.