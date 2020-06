OL, ASSE : Polémique, Aulas envoie un gros tacle à Caïazzo

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, a repris de volée Bernard Caïazzo, son homologue et rival de l’ASSE, au sujet de la fin de saison dernière prononcée précipitamment par le gouvernement.

Caïazzo rejoint la position d'Aulas sur la fin de saison précipitée

Jean-Michel Aulas a réagi aux propos tenus par Bernard Caïazzo sur la fin de la saison 2019-2020. Au non du syndicat Première Ligue, le président du Conseil de surveillance de l’ASSE a reproché à Matignon d’avoir pris une décision qui a pénalisé le football professionnel en France. « Comment un gouvernement a-t-il pu prendre une telle décision aussi lourde de sens et de conséquences, alors que les autres grands Championnats (Allemagne, Italie, Angleterre et Espagne) se laissaient la possibilité de reprendre », a-t-il lâché sur NewsTank, dans des propos rapportés par Ouest-France. D’après le dirigeant de l’AS Saint-Étienne, les clubs professionnels ont perdu plus de 500 M€, alors que cela était « évitable ».

Aulas doute de la sincérité de Caïazzo sur la saison écourtée par le gouvernement

Des propos qui ne rassurent pas le président de l’OL. Ce dernier est pourtant celui qui a combattu la décision du gouvernement et de la LFP mettant fin à la saison de façon prématurée le 30 avril. En effet, Jean-Michel Aulas doute de la sincérité de Bernard Caïazzo. Selon lui, l’ASSE était mal classée (17e) et a été sauvée d’une possible relégation en Ligue 2 par la décision des autorités. « Ce n’est pas très beau de courir après coup vers la légitimité d’arrêt ! On sait tous pourquoi les clubs mal classés à la 28e journée, alors qu’il restait 30 points à prendre, ont préféré arrêter ! Pas la peine de se déguiser », a écrit le patron de l’Olympique Lyonnais, sur son compte Twitter. Un pavé dans la marre des Verts, avant la finale de la Coupe de France (ASSE-PSG) et la finale de la Coupe de la Ligue OL-PSG.