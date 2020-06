RC Lens Mercato : Gaël Kakuta, le RCL va-t-il abandonner ?

Le RC Lens est intéressé par Gaël Kakuta depuis la fin de la saison décrétée par la LFP. Le club nordiste attend toujours une décision des dirigeants d’Amiens pour avancer sur ce dossier bloqué au niveau de l’indemnité de transfert. Lens ne va pas céder à la surenchère sur ce dossier et sur aucun autre, selon Arnaud Pouille.

RC Lens : Le transfert de Gaël Kakuta au RCL compromis ?

Formé au RC Lens, Gaël Kakuta est disposé à revenir au club cet été. Le milieu offensif n’avait jamais signé en équipe première du RCL avant son départ à Chelsea. Le club Sang et Or et lui auraient déjà trouvé un accord pour son transfert, mais Amiens réclame toujours une forte somme d’argent pour son transfert. Arnaud Pouille, le directeur général du RCL, clarifie la position de son club sur ce dossier. Il a confié au quotidien Le Parisien : «…quand on arrive à le faire, c’est forcément une fierté, mais on ne peut pas le faire à n’importe quel prix. Ça ne doit pas créer de survaleur sur le joueur. »

Les Sang et Or sur d'autres pistes ?

L’arrivée de Gaël Kakuta au RC Lens n’est donc pas encore acquise. La bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens est que ses dirigeants sont sur plusieurs autres pistes pour enrichir leur effectif. « Il y a au moins un dossier en cours par poste, voire plusieurs parfois », a précisé le dirigeant du RCL dans les colonnes du quotidien francilien.