Transfert PSG : Cavani, la voie se dégage pour l’AS Rome

Edinson Cavani, au coeur de l'actualité Transfert PSG, pourrait rejoindre l'As Rome. A son dernier jour de contrat avec le Paris Saint-Germain, l'uruguayen s'est fortement rapproché de l'équipe italienne.

Transfert PSG : Un prétendant de moins pour Edinson Cavani

C’est officiel, Edinson Cavani ne sera pas un joueur du PSG la saison prochaine. L’international uruguayen, après sept années de bons et loyaux services, devrait quitter le navire parisien dès demain. La question qui se pose désormais est de savoir où Edinson Cavani poursuivra sa carrière la saison prochaine. Les rumeurs vont bon train et plusieurs destinations sont évoquées. Il y a notamment l’Atletico Madrid, club avec lequel le Matador était en discussion l’hiver dernier. Le club madrilène voudrait profiter de sa situation contractuelle pour s’offrir un nouvel avant-centre de classe mondiale à moindre coût cet été. Sauf que les dirigeants madrilènes auraient finalement changé d’avis. AS révèle qu’Edinson Cavani ne figure plus sur les tablettes de l’Atletico Madrid. Les Colchoneros misent désormais sur la piste menant à Arkadiusz Milik, l'attaquant de Naples. Un retrait du club madrilène qui pourrait faire les affaires de l’AS Rome.

L’AS Rome en pole position pour le Parisien ?

Le journal ibérique indique que l’AS Rome serait désormais en tête de course pour s’offrir Edinson Cavani. Les dirigeants romains auraient déjà entamé les discussions en vue de son transfert. À Rome, le joueur de 33 ans pourrait retrouver son ancien coéquipier Javier Pastore. Mais l’Inter Milan suit également ce dossier.