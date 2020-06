Angers SCO : Pickeu conteste les accusations de Chabane

Olivier Pickeu a été viré par Angers SCO le 10 avril 2020, après un mois de mise à pied. L’ancien manager général du Sporting Club de l’Ouest est revenu sur son limogeage et nie les accusations du président Saïd Sabane.

Olivier Pickeu raconte son limogeage d'Angers SCO

Olivier Pickeu a été remercié par Angers SCO, après 14 ans (2006-2020) au service du club de Maine-et-Loire. Mis à pied à titre conservatoire le 10 mars 2020, il a été licencié officiellement un mois plus tard. Il lui est reproché « des fautes graves caractérisées et répétées, de nature à porter atteinte aux intérêts du club ». Un peu plus de trois mois après son éviction du poste de directeur sportif, le dirigeant de 50 ans a rompu le silence sur les circonstances de son départ. Il raconte qu’il avait été convoqué par le nouveau président délégué Fabrice Favetto Bon le 9 mars. Seul dans la salle de réunion, ce dernier lui a signifié sa mise à pied, en lui demandant ensuite de rendre son téléphone et les clés du bureau. Surpris par la décision du nouveau patron d’Angers SCO, Olivier Pickeu évoque « une violence terrible ». « C’est comme si on était viré de chez soi. Je ne pouvais plus entrer dans les locaux, plus parler aux joueurs, au staff. Je pensais partir du club la tête haute, avec le torse bombé. Je ne me l'étais pas imaginé », a-t-il regretté dans L'Équipe.

Pickeu attend l'audience aux Prud’hommes pour prouver son innocence

Concernant les fautes qui lui sont reprochées, Olivier Pickeu nie tout en bloc. Il assure qu’il « n'a commis aucune faute ». Dès lors, il déclare qu’il « attend avec impatience la date du 9 septembre pour que son avocat puisse démontrer l'inanité de ce dossier ». « On va contester la méthode avec laquelle j'ai été licencié abusivement », a laissé entendre l’ancien responsable d’Angers SCO. Rappelons que c’est le 9 septembre qu’Olivier Pickeu et le président du SCO Saïd Chabane ont rendez-vous aux Prud’hommes.