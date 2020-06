LOSC Mercato : Victor Osimhen à Naples ce mardi !

Le transfert de Victor Osimhen du LOSC à Naples est en bonne voie. L’attaquant nigérian est attendu en Italie ce mardi afin de finaliser les derniers détails de son transfert.

LOSC : Arrivée imminente de Victor Osimhen à Naples

Après des débuts reussis en Ligue 1, Victor Osimhen ne devrait pas défendre les couleurs du LOSC la saison prochaine. Les dirigeants du club lillois sont ouverts à son départ et la prochaine destination du buteur nigérian se précise. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Victor Osimhen va s'engager en faveur du Napoli cet été. Selon les informations de RMC Sport, l’attaquant lillois va rejoindre la cité napolitaine ce mardi via un vol privé. Il est attendu à Naples afin de visiter les installations du club et passer la traditionnelle visite médicale, préalable à la signature de son contrat en Italie.

Une grosse vente pour le LOSC

Ce n'est pas un secret, Napoli souhaite s'attacher les services du buteur du LOSC et est disposé à mettre le prix nécessaire pour enregistrer sa signature. Les Lillois devraient donc réaliser une grosse vente avec le transfert de Victor Osimhen, puisque le Napoli devrait débourser plus de 80 millions d'euros pour sa signature. Un montant élévé en cette période de crise sanitaire. Acheté pour la modique somme de 12 millions d’euros en provenance de Charleroi l’été dernier, le joueur de 21 ans a marqué les esprits en Ligue 1 cette saison. Auteur de 18 buts et 6 passes décisives en 38 rencontres (toutes compétitions confondues), l’attaquant devrait poursuivre sa carrière en Serie A la saison prochaine, mais rien n'est encore officiel dans ce dossier.