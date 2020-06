Barça : LdC, Clément Lenglet sort le nom des finalistes

Le Barça est toujours engagé en Ligue des Champions avec un 8e de finale retour à jouer contre le SSC Naples. Clément Lenglet, défenseur au FC Barcelone, a une idée des clubs qui pourraient arriver en finale cette année.

Le Barça encore en course en Ligue des Champions

Le Barça ne carbure pas cette saison, contrairement ce à quoi il avait habitué ses supporters. Cependant, le club barcelonais est 2e de Liga, derrière le Real Madrid, et toujours présent en Ligue des Champions. Après avoir fait 0-0 à Naples lors du match aller des 8es de finale, le Barça est en ballotage favorable pour une qualification en quarts de finale. Et Clément Lenglet verrait très bien les Blaugranas en finale de cette édition.

Clément Lenglet rêve d’une finale Barça-PSG

Clément Lenglet était un supporter du PSG dans sa jeunesse. « Mon père m'emmenait au Camp des Loges pour assister aux entraînements », a-t-il révélé dans Le Parisien. Le défenseur central barcelonais avait « croisé Ronaldinho, Pauleta et d'autres grands joueurs qui ont marqué l'histoire ». Mais le natif de Beauvais dans l'Oise n’est plus un fan du PSG en raison de son passage à l’AS Nancy-Lorraine, puis dans « des clubs à l'identité très forte comme Séville ou le Barça ». Mais l’international français (7 sélections) n’a pas tout perdu de son affection pour le Paris Saint-Germain et souhaite l’affronter en finale de la Ligue des Champions. « Une finale Barça-Paris, ça ferait rêver… », espère le défenseur central catalan de 25 ans, sans toutefois manquer de préciser : « Enfin, à condition que le Barça la gagne, bien sûr ! »