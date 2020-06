ASSE Mercato : Le FC Lorient ne lâche pas Romain Hamouma

Romain Hamouma, ailier droit de l’ ASSE, intéresse toujours le FC Lorient malgré le transfert de Stéphane Diarra chez les Merlus. Le club morbihannais continue de vouloir enrichir son effectif pour la saison prochaine.

ASSE : Romain Hamouma toujours dans les plans du FC Lorient

Envoyé sur les tablettes du FC Lorient ces dernières semaines, le N°21 de l'ASSE Romain Hamouma est toujours visé par le club promu en Ligue 1, selon les informations de But Football Club. Les Merlus ont pourtant recruté le jeune ailier Stéphane Diarra (21 ans) au Mans FC lundi. D'après la source, le « contact est toujours établi » entre le FC Lorient et Romain Hamouma. En plus de son profil, son expérience intéresse l’entraineur Christophe Pélissier. Malgré une baisse de régime pendant cette saison arrêtée à sa 28e journée, l'ancien Caennais a marqué 6 buts en 14 matchs, des statistiques qui impressionnent le nouveau promu en Ligue 1.

Possible prolongation à l'ASSE pour Romain Hamouma ?

Le joueur de 33 ans n’a plus qu’un an de contrat avec l’ASSE, soit jusqu’en juin 2021. Même si Claude Puel ne le pousse pas dehors, il ne sera pas opposé à son départ en cas d'offre d'intéressante. À cause des pépins physiques, Romain Hamouma a disputé 14 matchs seulement en Ligue 1 la saison dernière. Arrivé à l’AS Saint-Étienne l’été 2012, il fait partie des cadres du club ligérien où son état d’esprit est jugé irréprochable. Fort de cela, il n’est pas exclu que Claude Puel lui offre une prolongation de son bail, même si le nouveau projet stéphanois est axé sur un profil de joueurs jeunes et talentueux.