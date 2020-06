RC Lens Mercato : Loïc Badé, 3e recrue du Racing Club (off)

Comme annoncé suite à l’officialisation de son départ du Havre AC le lundi 29 juin, Loïc Badé a rejoint le RC Lens. Il s'est officiellement engagé avec le Racing Club ce mardi.

RC Lens : Loïc Badé s'engage avec le Racing Club pour 3 ans

Sans surprise, Loïc Badé a déposé ses valises au RC Lens, après avoir quitté officiellement le Havre AC (Ligue 2) lundi. Comme prévu, il a signé son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans. Le défenseur central est ainsi lié au Racing Club jusqu’au 30 juin 2023. Formé au Paris FC avant de débarquer à l’académie du HAC, il va découvrir la Ligue 1 avec le Racing Club, justement promu dans l’élite à l’issue de la saison 2019-2020 écourtée. Le néo-professionnel est la 3e recrue estivale officielle des Artésiens, après Corentin Jean, Jonathan Clauss et Wuilker Farinez.

RC Lens : Loïc Badé justifie son choix

Loïc Badé a confié ses premières impressions après avoir paraphé son contrat de trois saisons avec le RC Lens. En fin de contrat au Havre AC, il avoue qu’il avait plusieurs offres, mais il a préféré rejoindre les Sang et Or. « J’ai eu plusieurs propositions de différents clubs. Celle du RCL me convenait le mieux », a justifié l’arrière de 20 ans. Selon le jeune joueur, « ses échanges avec la direction » des Lensois ont été déterminants dans son choix. « Je me suis rendu compte de l’importance du projet sportif, de l’ambition du club, de son désir de ne pas se fixer de limites », a-t-il expliqué. Loïc Badé est également marqué par les supporters du RC Lens et leur mythique stade. « Quand on me parle de Bollaert, je pense surtout aux supporters et à l’ambiance. J’ai hâte de découvrir », a-t-il exprimé, avant de faire la promesse de « se donner à fond » afin d’aider l’équipe de Franck Haise à être la plus performante possible.