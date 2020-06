FC Nantes Mercato : Une nouvelle signature officialisée !

Le FC Nantes a officialisé ce mardi la prolongation du contrat de Denis Petric. Le gardien de but a prolongé son bail d'une année supplémentaire et est désormais lié au club nantais jusqu’en 2022.

FC Nantes : Une saison de plus pour Denis Petric !

Suite au départ de Maxime Dupé qui a rejoint le Toulouse FC, le FC Nantes a décidé de conforter un autre gardien de but de son effectif. Il s’agit de Denis Petric. Arrivé en provenance de l’En Avant-Guingamp en août 2019, le portier serbe était initialement sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club nantais. Après plusieurs semaines de négociations, le joueur de 32 ans a finalement fait le choix de prolonger son bail avec les Canaris d’une saison supplémentaire. « Le FC Nantes et Denis Petric ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat d'un an. Le portier slovène est désormais lié aux Jaunes et Verts jusqu'en 2022 », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club.

Denis Petric, doublure d'Alban Lafont

Le FCN pourrait donc compter sur son gardien de but expérimenté la saison prochaine. Après un passage à Angers (2015 - 2017) et à Guingamp (2017 - 2019), le gardien de but serbe restera la doublure d’Alban Lafont au FC Nantes. Cette saison, Denis Petric n'a disputé qu'une seule rencontre de Ligue 1 sous le maillot jaune et vert avant l’arrêt définitif du championnat.