Rachat de l’OM : Al-Khelaïfi veut faire échouer l’opération

Mandaté par Mohamed Ayachi Ajroudi et des hommes d’affaires saoudiens, Mourad Boudjellal est porteur d’un projet de rachat de l’OM. De quoi agacer le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi qui ne semblent pas apprécier l’arrivée d’un concurrent comme l’Arabie Saoudite en France.

Nasser Al-Khelaïfi inquiet pour la rachat de l’OM

Ingénieur et homme d’affaires basé en Arabie Saoudite, Mohamed Ayachi Ajroudi veut racheter l’OM, et il ne s’en cache pas. Le richissime franco-tunisien promet qu’il investira massivement en cas de reprise de l’OM pour en faire un véritable concurrent du PSG, dominateur sans partage de la Ligue 1 depuis l’arrivée du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi en 2011. Pour ce dernier, un rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens ne serait pas une bonne chose. Selon les confidences d’un proche du dossier dans La Provence, le président du Paris Saint-Germain redoute « une guerre stratégique et géopolitique » entre le Qatar et l’Arabie Saoudite sur le terrain du football en France. Ainsi, alors qu’il a déjà été accusé d’avoir manoeuvré pour empêcher le rachat de Newcastle United (Premier League) par l’Arabie Saoudite, le Qatar serait encore en train de comploter pour empêcher un rachat de l’OM par Mohamed Ayachi Ajroudi.

Le futur organigramme de l’OM déjà en place ?

Il n’empêche, l’homme d’affaires franco-tunisien et Mourad Boudjellal ne semblent pas du tout intimidés par les manoeuvres du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi. Selon Le Figaro, les éventuels futurs repreneurs de l’écurie phocéenne envisagent de conclure l’affaire avant la fin du mois d’août ou au plus tard à la fin de l’année. En attendant, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal auraient même déjà mis en place leur organigramme. « L’équipe dirigeante est déjà choisie. Nous savons quels hommes mettre en place et Mourad Boudjellal coche toutes les cases pour en être président », a confié un proche du dossier.