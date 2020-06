Stade de Reims Mercato : Porte de sortie ouverte à 3 joueurs

Mathieu Lacour était présent en conférence de presse lundi dernier. L’occasion pour le directeur général du Stade de Reims d’annoncer que 3 joueurs sont clairement sur le départ lors de ce mercato estival.

Stade de Reims : 2 joueurs sur le départ, 1 déjà libéré

Après une bonne saison 2019-2020 couronnée par une place de 6e de Ligue 1, le Stade de Reims voit ses joueurs se faire courtiser par plusieurs clubs. C’est notamment le cas du latéral gauche Hassane Kamara, de l’attaquant Boulaye Dia et du défenseur central Axel Disasi. Le premier cité est déjà parti à l’OGC Nice il y a quelques jours et les dirigeants rémois ne s’opposeront pas au départ des deux autres en cas d’offres convaincantes. « Trois joueurs ont un bon de sortie : Hassane Kamara, qui est parti, Boulaye Dia et Axel Disasi », a annoncé Mathieu Lacour avant d’indiquer : « Pour ce dernier, on attend que son entourage se mette d’accord avec un club et ensuite nous on se mettra d’accord avec le club concerné. Les clubs intéressés par Disasi n’ont pas encore fini leur championnat, il faut patienter ». Les clubs attirés par le profil d’Axel Disasi seraient le FC Séville, le Betis Séville, Arsenal, Wolverhampton, Southampton…

Quel recrutement pour le Stade de Reims ?

En retour, il faudrait recruter pour combler tous ces départs. Les dirigeants champenois y ont déjà réfléchi. Le Stade de Reims veut puiser dans sa réseve. A ce sujet, Mathieu Lacour rappelle que le « recrutement, il vient aussi de l’interne » et « ne vient pas forcément d’un joueur qu’on achète à l’étranger ».