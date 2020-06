Montpellier Mercato : Rulli ne sera pas conservé (off)

Prêté depuis l’été dernier par la Real Sociedad, Gerónimo Rulli ne disputera pas la prochaine saison à Montpellier HSC. Le gardien argentin a annoncé son départ du club via les réseaux sociaux.

Gerónimo Rulli, Montpellier ne lèvera pas son option d’achat

Durant le dernier mercato estival, Gerónimo Rulli a rejoint Montpellier HSC sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de la Real Sociedad. Le gardien de but argentin s’est très vite imposé dans les cages du MHSC, disputant 25 rencontres de Ligue 1 cette saison. Mais Gerónimo Rulli ne s'inscrira pas dans la durée à Montpellier puisque les dirigeants du club pailladin ont finalement refusé de lever son option d’achat de 11,5 millions d’euros. La formation entrainée par Michel Der Zakarian a en effet scellé l'avenir du portier de 28 ans, indiquant qu'il ne sera pas conservé au terme de son prêt.

Gerónimo Rulli repart à la Real Sociedad

Le gardien de but espagnol effectuera donc son retour à la Real Sociedad où son contrat expire en juin (2021). Gerónimo Rulli a d’ailleurs adressé un message de remerciement au club héraultais et ses supporters. « Merci à Montpellier Hérault Sport Club et ses supporters pour la saison 2019-2020. Ce fut un plaisir de jouer avec vous en Ligue 1 », a-t-il posté sur son compte Twitter. Notons que la direction du MHSC s'active en coulisse pour trouver un nouveau gardien de but.