OL : Hertha Berlin, l'adieu de Lucas Tousart aux Lyonnais

Lucas Tousart quitte l’ OL pour rejoindre son nouveau club, le Hertha Berlin. Avant son départ, il a laissé un message d’adieu au club lyonnais.

OL : Tousart dit au revoir aux Lyonnais avant son départ

Lucas Tousart a été transféré au Hertha Berlin lors du mercato hivernal 2020 et prêté à l’OL dans la foulée, jusqu’au 30 juin. Le moment de rejoindre le club allemand étant arrivé, le milieu de terrain a délivré un message à ses anciens coéquipiers et au staff technique. « Dire au revoir n'est jamais simple et ça l'est encore moins lorsque l'attache est grande », a-t-il écrit sur son compte Twitter. Lucas Tousart assure que « c’est avec le coeur serré qu’il quitte l’OL et la ville de Lyon qu’il aime tant ». En partance pour Berlin « pour de nouvelles aventures », l’Espoir français n’a pas oublié les supporters et le président du club rhodanien. « Merci à vous, les Gones pour votre soutien sans faille, et au président Jean-Michel Aulas ».

Lucas Tousart part à Berlin, mais son coeur reste Lyonnais

Pour finir, le joueur de 23 ans a rappelé le slogan de l’OL : « Lyonnais est notre coeur ». Lucas Tousart a été formé au Valenciennes FC (2013-2014) et a été lancé en Ligue 2 lors de l’exercice 2014-2015 avant de signer à l’Olympique Lyonnais durant l’été 2015. Il a donc finalement passé 5 saisons consécutives entre Rhône et Saône. Il s’est engagé avec le Hertha Berlin pour 5 ans, soit jusqu’en juin 2025, pour un chèque de 25 M€.