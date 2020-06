OM Mercato : Le défenseur Lucas Perrin a prolongé (Off.)

En attendant de signer des joueurs venus de l’extérieur, l’OM se renforce en interne. Après Alvaro Gonzalez qui a été conservé, c’est au tour d'un autre défenseur central, Lucas Perrin, de prolonger avec l’Olympique de Marseille.

Prolongation de 3 ans pour Lucas Perrin

L’OM est très actif en interne en ce début de mercato estival franco-français. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille ont d’abord levé la clause libératoire du défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez avant de faire signer leur premier contrat professionnel à 6 jeunes talents de la Commanderie. Ce mardi, c’est au tour de Lucas Perrin de s’inscrire dans la durée dans le projet olympien. Le défenseur central de 21 ans vient de prolonger de 3 ans supplémentaires avec l’écurie phocéenne. Il est désormais sous contrat jusqu’en juin 2023.

Lucas Perrin, une belle promesse pour l’OM ?

Sur son site officiel, l’OM s’est montré très satisfait de la prolongation du jeune défenseur central. On y apprend que, présent depuis « ses 6 ans au Club, Lucas Perrin est un Olympien de cœur » et il « a tout pour devenir un symbole de demain ». Le message rappelle également que le prodige « a savouré ses premières minutes en professionnel en septembre 2019 », lors de sa titularisation sur la pelouse du Dijon FCO où « il avait réalisé une belle prestation lors du match nul 0-0 de son équipe ». Enfin, le site signale que le défenseur central est « Olympien depuis 16 ans » et « n’est pas près d’arrêter sa belle aventure… », sans toutefois manquer de prévenir : « À lui de prendre exemple sur son ancien camarade chez les jeunes, Boubacar Kamara, et s’imposer parmi le groupe professionnel. »