RC Lens : Un prestigieux supporter visite les Sang et Or

L’équipe du RC Lens a reçu la visite de l’un de ses supporters et non des moindres, ce mardi 30 juin à La Gaillette. Le Racing Club indique que le prestigieux fan a passé un « moment convivial » avec les joueurs et leur entraineur.

RC Lens : Nando de Colo échange avec Haise et ses joueurs

Nando de Colo est le distingué supporter du RC Lens qui s’est déplacé au centre d’entraînement de La Gaillette afin de féliciter les Sang et Or promus en Ligue 1, mais aussi afin d'échanger avec eux. Natif de Sainte-Catherine, il est évidemment originaire de la région Pas-de-Calais et supporter du Racing Club. Le club nordiste indique que « l’ancien joueur de la NBA a visité La Gaillette avant d'assister à l'entraînement des pros et de saluer les joueurs ». La visite de Nando de Colo « s'est achevée par un échange avec le coach Franck Haise lors duquel il lui a offert un de ses maillots de la saison dernière, aux couleurs jaune et rouge », a fait savoir le RC Lens.

Qui est Nando de Colo, le fan du RC Lens ?

Nando de Colo, 33 ans, est un basketteur professionnel international français ayant débuté sa carrière à Cholet en 2006-2007. Il évolue à Fenerbahçe en Turquie depuis 2019. Avant de rejoindre le championnat turc, il a évolué dans la très relevée NBA. Il a également porté les couleurs des Spurs de San Antonio entre 2012 et 2014, aux côtés de son compatriote Tony Parker, puis des Raptors de Toronto. Le fan du RC Lens s’est ensuite exilé en Russie au CSKA Moscou où il a joué pendant 5 saisons (2014-2019). Nando de Colo a été champion d’Europe avec la France en 2013 et élu plusieurs fois MVP au titre des distinctions personnelles. Le trophée de Most Valuable Player (MVP) est une récompense attribuée chaque année par la National Basketball Association (NBA) au meilleur joueur de la saison régulière. Le trophée porte le nom de Maurice Podoloff, le premier président de la NBA (de 1946 à 1963).