Stade Rennais FC : Florian Maurice fait déjà forte impression

Contrarié par l’arrivée de Juninho à l’OL l’été dernier, Florian Maurice a quitté les Lyonnais pour rejoindre le Stade Rennais FC cet été. En ce début de mercato estival franco-français, le tout nouveau directeur sportif des Bretons séduit déjà par son discours et ses projets.

Des journalistes séduits par Florian Maurice

Après avoir fait ses preuves à l’OL, Florian Maurice est parti parce qu’il ne supportait pas les pouvoirs très élargis de Juninho, arrivé l’été dernier. Flairant le bon coup, le Stade Rennais FC a sauté sur l’occasion pour attirer l’ancien patron du recrutement des Gones. Et bien en a pris aux dirigeants bretons qui ont signé Florian Maurice. C’est en tout cas ce que pense le journaliste Benjamin Idrac, à qui le tout nouveau directeur sportif des Rouge et Noir a accordé une interview pour Ouest-France. « Forte impression de Florian Maurice, qui restera la recrue phare du mercato du Stade Rennais. Ambition, humilité, organisation, vision… Étape Lyon digérée. Il parle travail (en équipe) & football, veut un style offensif, aime les joueurs », a commenté le confrère avant de s’interroger : « Un futur Monchi breton ? ». Même son de cloche chez Anthony Etienvre, journaliste à Ouest-France, qui a « l’impression que notre meilleure recrue est celle qui sera chargée d’en faire venir », avant de s’enflammer pour Florian Maurice : « Humble, ambitieux et collectif, ça sent la bonne pioche à plein nez… »

Le nouveau directeur sportif déjà actif ?

Des enflammades que le nouveau responsable du mercato rennais doit désormais justifier en parvenant à signer les renforts attendus par le club pour la saison prochaine. Il s’agit de 2 défenseurs centraux pour combler le départ de Jérémy Morel et d’un buteur pour ne pas être surpris par un départ de Mbaye Niang.