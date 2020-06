ASSE Mercato : Loïc Perrin prolongé pour un mois (off)

En fin de contrat ce mardi 30 juin à l’ ASSE, Loïc Perrin a rempilé. La signature du nouveau contrat du capitaine de l'AS Saint-Étienne a été rendue officielle, ce jour.

ASSE : Loïc Perrin signe un avenant de un mois

L’ASSE vient d'officialiser la prolongation du contrat de Loïc Perrin. Le capitaine a signé un avenant de 1 mois avec l’AS Saint-Étienne afin de disputer la finale de la Coupe de France contre le PSG, le 24 juillet au Stade de France. Le club ligérien précise que « l’accord » paraphé avec le défenseur de 34 ans « s’inscrit dans le cadre de l'ordonnance du Gouvernement, relative à l’adaptation, pour la saison 2019-2020 ». Cette mesure permet en effet aux clubs, joueurs et entraîneurs de « prolonger leurs relations contractuelles afin de terminer les compétitions de la saison 2019-2020, reportées à cause de la pandémie de Covid-19 », a rappelé l’ASSE. Il n’y a donc plus de doute, Loïc Perrin pourra prendre part à la finale de la Coupe de France si Claude Puel lui accorde sa confiance.

Loïc Perrin démontre qu'il respire la forme

Le capitaine des Verts a débuté la préparation le 17 juin avec le groupe Stéphanois. Lors de la préparation physique, il a démontré son endurance dans la Vallée du Gier, sur vélo tout terrain (VTT). L'emblématique n°27 de l’ASSE a bouclé les 10 kilomètres de montée, jusqu’au col de la Croix de Chaubouret (culminant à plus de 1200 mètres), en 41 minutes. Il a devancé respectivement deux autres défenseurs : Timothée Kolodziejczak et Sergi Palencia. Comme quoi, Loïc Perrin semble en pleine forme en ce début de préparation estivale.