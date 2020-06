LOSC Mercato : Osimhen à Naples, les vérités de son agent

Victor Osimhen est proche de rejoindre Naples. L’attaquant du LOSC devrait rencontrer les dirigeants napolitains en vue de son transfert en Serie A cet été, mais sa décision n’est pas encore arrêtée. Son agent, Osita Okolo, a fait une mise au point sur cette affaire.

LOSC : Victor Osimhen, la mise au point de son agent

Le transfert de Victor Osimhen du LOSC à Naples se précise. Une rencontre est prévue entre le joueur de 21 ans et les dirigeants italiens dans les prochaines heures. La presse transalpine révèle en effet que le buteur lillois a atterri ce mardi sur le sol italien via un vol privé. Accompagné par son représentant, le buteur lillois va rencontrer les dirigeants de Naples afin de finaliser les derniers détails de son transfert, visiter les installations du club, puis découvrir plus amplement la cité napolitaine. Mais rien n’est encore acté dans ce dossier. Interrogé par TMW, le représentant du joueur, Osita Okolo, a tenu à calmer les ardeurs concernant le transfert de son client. L’agent de joueur a reconnu que « Victor aime Naples en tant qu'équipe », mais « il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte » avant de boucler sa signature au Napoli. Parmi ces facteurs, il y a notamment le « thème du racisme ». « En Italie (…), malheureusement c'est un phénomène très répandu », a-t-il indiqué. Ces différents facteurs pourraient donc influencer le choix final du joueur très courtisé sur le marché des transferts.

Victor Osimhen aura le dernier mot

Par ailleurs, Osita Okolo sait que le dernier mot reviendra à Victor Osimhen. « En tout cas, le dernier mot sur son avenir sera celui de Victor et de personne d'autre », a-t-il assuré. Pour rappel, Victor Osimhen a inscrit 18 buts en 38 rencontres (toutes compétitions confondues) cette saison. Ses performances ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs. L’Inter Milan, le Milan AC et Chelsea seraient également intéressés par le profil du buteur du LOSC.