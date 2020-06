RC Strasbourg Mercato : Nouveau contrat pour Ludovic Ajorque

Le RC Strasbourg a blindé le contrat de Ludovic Ajorque, un joueur qui donne pleinement satisfaction à Thierry Laurey depuis son arrivée en Alsace en juin 2018, en provenance de Clermont Foot.

RC Strasbourg : Ludovic Ajorque signe pour 2 ans supplémentaires

Le RC Strasbourg est satisfait des performances de Ludovic Ajorque et l’a recomposé de ses efforts. Les dirigeants alsaciens ont en effet offert un contrat de deux saisons supplémentaires à l’attaquant. Initialement lié au Racing Club de Strasbourg Alsace jusqu’à l’été 2022, il est désormais sous contrat jusqu’en 2024. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace et Ludovic Ajorque ont trouvé un accord pour la prolongation de deux saisons du contrat de l’attaquant de 26 ans. Il est désormais lié au club alsacien jusqu’au 30 juin 2024 », a communiqué le RCSA, sur son site internet.

Les performances d'Ajorque sous le maillot du RCSA

Ludovic Ajorque a remporté la Coupe de la Ligue 2019 avec le club alsacien. Ainsi, il avait disputé les tours préliminaires de la Ligue Europa lors de la saison 2019-2020. L’avant-centre de 26 ans avait joué les six matchs (en aller et retour) lors des 2e et 3e tours, et la ronde des qualifications. Il a inscrit 2 buts et offert une passe décisive. Toutes compétitions confondues, Ludovic Ajorque a inscrit 22 buts et délivré 8 passes décisives en 64 rencontres sous le maillot du RC Strasbourg, de 2018 à 2020.