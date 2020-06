OL : Anthony Lopes évoque sa collaboration avec Revel

Anthony Lopes travaille avec Christophe Revel, le nouvel entraineur des gardiens de but de l’ OL. Il s’est confié sur cette collaboration débutée après le départ de Grégory Coupet de l'Olympique Lyonnais.

OL : Anthony Lopes s'entend déjà bien avec Christophe Revel

Anthony Lopes, gardien de but N°1 de l’OL, a désormais un nouveau coach, en la personne de Christophe Revel (41 ans). Ce dernier a été nommé officiellement le 2 juin, en remplacement de Grégory Coupet parti au Dijon FCO. Après la séance d’entraînement de mardi, Anthony Lopes a évoqué ses premiers contacts avec le nouvel entraineur des portiers de l’Olympique Lyonnais. « Les premiers échanges avec Christophe Revel sont bons », a affirmé le dernier rempart de l' OL sur OLTV. « On a appris à se connaître, on a bien discuté avec les autres gardiens. La machine est en route et tout va se rôder tranquillement », a-t-il expliqué ensuite.

Amical : Anthony Lopes indisponible contre l'US Port Valais

Anthony Lopes s’est également exprimé sur ses sensations en ce début de préparation estivale. Notons que l’ OL est en ce moment en stage à Évian-les-Bains, en Haute-Savoie. Touché mercredi dernier, le gardien de but portugais a indiqué ce mercredi 1er juillet qu'il ne sera pas opérationnel pour le premier match amical contre le club suisse, US Port Valais. En revanche, il annonce sa disponibilité pour le deuxième match, le samedi 4 juillet face à l’OGC Nice. « Samedi, ça devrait être bon », a-t-il rassuré pour finir. Pour rappel, l'OL a démarré sa préparation le 8 juin 2020. L'équipe de Rudi Garcia affrontera le PSG en finale de la Coupe de la Ligue, le 31 juillet, puis la Juventus le 7 ou 8 août, en Ligue des Champions.