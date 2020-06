Montpellier Mercato : La signature de Mavididi officialisée

Après un prêt réussi à Dijon, Stephy Mavididi va poursuivre son aventure en Ligue 1 la saison prochaine. La Juventus a officialisé le transfert de son attaquant anglais à Montpellier.

Ce sera le Montpellier HSC pour Stephy Mavididi !

Prêté l'été dernier par la Juventus Turin, Stephy Mavididi a réalisé une bonne saison au Dijon FCO (8 buts et deux passes décisives en 30 rencontres). Le DFCO disposait d’une option d’achat, mais l’attaquant anglais ne souhaitait pas poursuivre sa carrière sous les couleurs dijonnaises. Une volonté du joueur de 22 ans qui a alors alerté ses prétendants. Le LOSC et l’Atalanta Bergame sont rapidement venus aux nouvelles dans le but d’arracher sa signature. Mais le natif de Derby a finalement fait le choix de s’engager en faveur de Montpellier HSC. C’est dans un communiqué officiel que la Juventus a annoncé la nouvelle. « La Juventus Football Club annonce avoir conclu un accord avec Montpellier Hérault SC pour la cession définitive du footballeur Stephy Alvaro Mavididi », peut-on lire dans le communiqué du club.

Un transfert à hauteur de 6,3 M€

Stephy Mavididi va donc poursuivre sa carrière dans le Championnat de France la saison prochaine. Le MHSC va débourser « 6,3 millions d'euros » pour son transfert. Une belle affaire pour le club héraultais. Le jeune buteur devrait parapher un contrat longue durée à Montpellier.