Mercato OM : Pape Gueye est à Marseille pour la visite médicale

Pape Gueye va signer à l’ OM dans les prochaines heures. Le joueur du Havre est à Marseille depuis hier soir pour y passer la visite médicale. Il devrait signer un contrat longue durée avec le club phocéen si aucun problème n'est décelé.

OM : Pape Gueye, un joli coup des dirigeants

Olympique de Marseille : André Villas-Boas comblé ?





Libre de tout contrat avec, Pape Gueye, qui avait signé un précontrat avec Watford, en Angleterre, va finalement s’engager avec l’ OM gratuitement. Le franco-sénégalais de 21 ans est parvenu à résilier le contrat qu’il avait signé avec le club anglais. Hier 30 juin, il était dans la ville de Marseille pour y passer la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat. On apprend de source au club qu’il va signer pour 4 saisons avec l’écurie phocéenne. Et la venue deest le premier deal gratuit de l’ Olympique de Marseille . En proie à des difficultés financières, le club phocéen privilégie les pistes menant à des joueurs gratuits pour son mercato estival. Le milieu de terrain défensif, natif de Montreuil, a joué 25 matchs de Ligue 1 la saison dernière.La venue en instance de finalisation de Pape Gueye peut-elle avoir comblé les attentes de l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas ? Pas si sûr puisque ce dernier espère un renfort par ligne. Avec les nombreuses compétitions que va disputer l’Olympique de Marseille cette saison, il aura besoin d’un effectif plus important. Il espère toujours la signature de M'Baye Niang, l’attaquant du Stade Rennais. Il a déjà parlé avec le joueur qui s’était déplacé dans la ville de Marseille avant de retourner à Rennes. Le SRFC réclame quelques 20 millions d’euros pour son transfert, ce qui en fait un des plus gros dossiers de l’écurie phocéenne pour ce mercato estival.