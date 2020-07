LOSC Mercato : Victor Osimhen, l'offre du SSC Naples dévoilée

Le dossier Victor Osimhen s’accélère. Le buteur du LOSC est à Naples où il devrait rencontrer le président Aurelio De Laurentiis ce mercredi pour envisager son transfert au SSC Naples en échange d’une belle somme d'argent dans les caisses de Lille OSC.

Rencontre Victor Osimhen - Aurelio De Laurentiis ce mercredi

Présent à Naples depuis mardi où il a visité la ville, les installations du SSC Naples et déjeuné avec l’entraîneur Gennaro Gattuso, Victor Osimhen devrait rencontrer le président Aurelio De Laurentiis à Capri ce mercredi. L’attaquant du LOSC est accompagné de deux de ses agents et de sa compagne, à en croire les informations de La Gazzetta dello Sport. Selon L’Equipe, les dirigeants de Lille OSC ont donné leur accord pour ce déplacement de l’international nigérian de 21 ans, sans toutefois le faire accompagner par un des leurs. La rencontre avec le dirigeant napolitain vise à trouver un accord pour le transfert de Victor Osimhen au SSC Naples la saison prochaine.

Quelle offre du SSC Naples pour le Dogue ?

La presse française avance régulièrement le chiffre de 80 millions d’euros. Or, en ces temps de crise économique, ce prix semble hors de portée des finances du SSC Naples, privé en plus de la participation à la prochaine Ligue des Champions. Pour sa part, le quotidien transalpin avance le chiffre de 50 millions d’euros en préparation par les recruteurs napolitains. Une offre qu'Aurelio De Laurentiis et son staff estiment raisonnable puisqu’ils pourraient inclure Adam Ounas dans la balance. Mais les dirigeants lillois réclameraient au moins 60 millions d’euros avant de céder Victor Osimhen, à qui le club de Serie A propose un contrat de 5 ans, un salaire annuel de 2,5M€ et un bonus de 500 000 euros. Ce qui suppose que les deux clubs sont encore loin d’un accord.