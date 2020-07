Stade Rennais FC Mercato : Florian Maurice désavoue Holveck

Selon son directeur sportif Florian Maurice, le Stade Rennais FC n’a rien perdu de son intérêt pour Mohammed Salisu, défenseur central de Valladolid (Liga).

Stade Rennais : Florian Maurice relance le dossier Mohammed Salisu

En quête de 2 défenseurs centraux pour la saison prochaine, le Stade Rennais a jété son dévolu sur Mohamed Salisu, auteur d'une bonne saison avec Valladolid. Présent en conférence de presse la semaine dernière, Nicolas Holveck avait cependant annoncé que les recruteurs rennais s’étaient retirés du dossier parce que le Ghanéen de 21 ans était plutôt attiré par une évolution en Premier League la saison prochaine. Mais Florian Maurice a décidé de relancer le dossier. « On a entamé des démarches pour Salisu. Nous sommes toujours en contact avec le club et l’entourage du joueur. On reste actif sur ce dossier », a annoncé le directeur sportif breton au micro de RMC Sport.

Benoît Badiashile présent sur les tablettes du SRFC

L’entraîneur Julien Stéphan a besoin de 2 défenseurs centraux. Parallèlement au dossier Mohammed Salisu, les recruteurs du SRFC sont actifs sur une seconde piste, celle qui mène à Benoît Badiashile, joueur de l’AS Monaco. « Le joueur fait partie d’une liste de défenseurs qu’on a identifiés », a révélé Florian Maurice au sujet du Monégasque de 19 ans. L’AS Monaco réclamerait 25 millions d’euros au SRFC pour le transfert de son jeune.