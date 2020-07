ASSE : Revirement, Asenal prive Saliba de la finale de CDF

Arsenal ne souhaite plus que William Saliba joue la finale de la Coupe de France avec l’ASSE contre le PSG. Les dirigeants londoniens sont revenus sur leur décision. Explications.

William Saliba, Arsenal revient sur sa décision

Mikel Arteta avait assuré qu'Arsenal et l’ASSE étaient d'accord pour que William Saliba prenne part à la finale de la Coupe de France face au PSG le 24 juillet, avant de rejoindre les Gunners. « Nous avons un accord avec Saint-Étienne. Il a gagné le droit de jouer cette finale. Nous avons le droit de lui donner cette opportunité, pour qu'il en profite. On pourra le récupérer après la finale », avait laissé entendre l’entraineur des Gunners, dans L’Équipe. Ce mercredi, le club de Premier League a changé sa position et ne veut plus laisser William Saliba à l’AS Saint-Étienne au-delà de son contrat qui a expiré le 30 juin. Arsenal précise qu’il était prêt à permettre au défenseur de 19 ans de jouer la finale de la Coupe de France, « bien qu'il n'y ait aucune obligation contractuelle de le faire », mais l’ASSE n’a pas respecté le protocole qu’il lui a proposé pour protéger son joueur.

L'ASSE n'a pas respecté le protocole pour Saliba

En effet, le club anglais a demandé à son homologue ligérien « de suivre un plan d'entraînement clair avec William Saliba, en étroite collaboration avec Arsenal, afin de s'assurer que l’arrière central est parfaitement en forme pour le début de la saison prochaine ». Finalement, « les deux équipes n’ont pas pu parvenir à un accord sur ce plan qui a été proposé par les experts médicaux londoniens », selon les explications des Gunners. Ces derniers sont bien droits dans leurs bottes : « ils ne sont pas prêts à risquer le bien-être d'un joueur d'Arsenal ». Pour justifier leur décision, les responsables londoniens indiquent que « leur objectif a été de protéger le bien-être de William Saliba, ainsi que les intérêts d'Arsenal Football Club… ».