PSG Mercato : Kouassi, les raisons de son départ au Bayern

Nouveau joueur du Bayern Munich, Tanguy Kouassi s’est exprimé sur son départ du PSG. Le milieu polyvalent a révélé pourquoi il a choisi de signer son premier contrat professionnel avec le club bavarois.

Tanguy Kouassi snobe le PSG pour le Bayern Munich

C’est officiel ! Tanguy Kouassi est un joueur du Bayern Munich. Ayant refusé de signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain, le milieu polyvalent a paraphé un contrat de quatre ans avec le club allemand. Il est désormais sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Bayern Munich. Tanguy Kouassi a disputé 13 matchs avec le PSG cette saison. Ses prestations remarquables devant la défense ont attiré la convoitise de plusieurs clubs européens. Le Stade Rennais, l’AC Milan et le RB Leipzig souhaitaient arracher sa signature, tandis que le PSG s’activait pour conserver son jeune défenseur le plus longtemps possible. Mais Tanguy Kouassi en a décidé autrement en s’engageant en faveur du Bayern Munich. Le principal concerné s’est d’ailleurs exprimé sur son choix qui a suscité de vives réactions dans la capitale.

Les raisons de son choix

Avec la pléiade de stars qui forment l'effectif du PSG, le jeune défenseur n’avait pas de certitude sur son avenir à Paris. Il a alors fait le choix de rejoindre le Bayern Munich dans le but de glaner plus de temps de jeu. « Je suis vraiment content de pouvoir jouer au Bayern. Mes objectifs sont d'engranger le plus de temps de jeu en travaillant à l'entraînement et en jouant le plus de matchs. C'est ce qui me motive ici », a-t-il indiqué. Le titi parisien compte « travailler dur » pour s’imposer au sein du club munichois.