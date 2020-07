OL : Memphis Depay et Reine-Adélaïde, le point sur leur état

L’ OL a donné des nouvelles des grands blessés, Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet, avant le premier match amical de préparation de l’équipe de Rudi Garcia.

OL : Le préparateur physique rassure pour Memphis, Reine-Adélaïde et Solet

L’OL affrontera l’US Port-Valais ce mercredi (19h30) au Stade Camille, à Évian-les-Bains en Haute-Savoie. Il s’agit du premier match amical de l’Olympique Lyonnais depuis sa préparation entamée le 8 juin. Avant ce premier test de l’équipe de Rudi Garcia, le préparateur physique Paolo Rongoni a fait le point sur la forme de Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet, gravement blessés la saison dernière. « Memphis, Jeff et Oumar reviennent très bien », a-t-il rassuré. Le technicien italien a expliqué ensuite que « le confinement leur a permis d’avoir plus de temps pour revenir ». Ayant démarré sa réathlétisation plus tôt que prévu, Memphis Depay est en avance sur la date de son retour à la compétition. Il est d’ailleurs déjà disponible pour jouer. « Memphis est là tous les jours pour faire le nécessaire pour revenir à 100 % le plus vite possible », a indiqué le préparateur physique.

Retour sur les blessures des trois Lyonnais

Pour rappel, Memphis Depay, Jeff Reine-Adélaïde et Oumar Solet avaient été victimes d’une rupture des ligaments croisés du genou. Les deux premiers avaient été blessés le même jour, le 15 décembre 2019, lors du match de la 18e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais (0-1) au Parc OL. Le milieu offensif français avait été touché le premier et avait quitté le terrain après 35 minutes de jeu. L’attaquant hollandais avait lui abandonné la partie à la pause. Quant à Oumar Solet, il s’était blessé au genou gauche le 7 janvier 2020, à l’entrainement. Trois blessures qui avaient surpris Paolo Rongoni. « En 20 ans de carrière avant cette saison, je n’avais connu qu’un seul joueur victime d’une rupture des ligaments croisés dans un staff. Cette saison, c’était un tsunami », avait-il souligné.