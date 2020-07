FC Barcelone : Le président Bartomeu lâche Antoine Griezmann

Il était le chef de file des partisans de l’arrivée d’ Antoine Griezmann au FC Barcelone l’été dernier. Josep Maria Bartomeu, président du club culé, serait désormais déçu de l’ancien Colchonero et l’aurait inscrit sur la liste des départs cet été.

Josep Maria Bartomeu déçu par Antoine Griezmann

Auteur de 8 buts et de 4 passes décisives en 32 matches de Liga cette saison alors qu’il a coûté 120 millions d’euros, Antoine Griezmann a probablement perdu son dernier soutien au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu. L’été dernier, le dirigeant barcelonais avait tout fait pour la signature du champion du monde français. Le président des Blaugranas n’avait pas hésité à flouer les partisans d’un retour de Neymar pour la signature du natif de Mâcon. Mais Josep Maria Bartomeu serait désormais déçu par le rendement de l’attaquant français. Incapable de s’imposer dans l’effectif catalan, l’ancien de la Real Sociedad a peu à peu perdu son statut de titulaire pour n’être plus qu’un remplaçant. La preuve, lors du choc contre l’Atletico Madrid (2-2) mardi soir, Quique Setién l’a laissé sur le banc de touche pour titulariser le jeune Riqui Puig et Luis Suarez (à peine revenu d’une longue blessure). Un gros camouflet pour Antoine Griezmann qui n’est entré en jeu qu’à la 90e minute, le temps de jouer les 4 minutes de temps additionnel.

Le Français désormais sur le départ du FC Barcelone ?

Si Antoine Griezmann et le FC Barcelone ont longtemps assuré qu’il n’y avait aucun problème entre eux, cette comédie ne serait plus de mise. Selon AS, Josep Maria Bartomeu et son staff réfléchiraient désormais à l’avenir de l’international français (78 sélections, 30 buts). Le joueur de 29 ans pourrait même être invité à prendre la porte lors de ce mercato estival. A cet effet, un échange contre Neymar (PSG) est évoqué…